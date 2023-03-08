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НовостиОбщество8 марта 2023 14:08

Жительницы Ленобласти в 2022 году чаще всего устраивались на работу администраторами и горничными

Итоги года подвели на бирже труда 47 региона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти в 2022 году женщины чаще всего устраивались на работу администраторами.

В Ленобласти в 2022 году женщины чаще всего устраивались на работу администраторами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщины в Ленобласти в 2022 году чаще всего устраивались на работу в сферу торговли. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на данные исследования региональной биржи труда. В торговле работу нашли 18 процентов от тех, кто стоял на учете. 17 процентов женщин ушли на обрабатывающие заводы. На третьем месте сфера образования – туда за год устроились 8 процентов дам с биржи труда.

- Наименее популярными среди женщин оказались должности в областях электроэнергетики (2 процента), информации и связи (1) и добычи полезных ископаемых (0,2), - рассказали в издании.

Что касается женских профессий, то наиболее популярными в Ленобласти стали должности администратора, аниматора, бухгалтера, горничной, менеджера, медсестры и официантки.