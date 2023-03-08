Мигрант справил нужду на глазах у пассажиров в автобусе на юго-западе Петербурга

На юго-западе Петербурга объявился мокрый пассажир автобуса. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Мигрант справил нужду прямо на глазах у пассажиров в автобусе №145Э на юго-западе Петербурга. Когда транспорт повернул в сторону Красного Села, мужчина решил, что больше не может терпеть. Пассажиры вокруг начали делать ему замечание. Обо всем этом рассказали в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- И тут все нюхать теперь это будут? Да, извините? В автобусе камеры стоят, между прочим! – возмущались люди в транспорте.

- Уже которую остановку не можем остановиться! – оправдывался в ответ гость Северной столицы.

Судя по всему, нетерпеливый мужчина ехал в автобусе вместе с друзьями-соотечественниками. Они в инцидент никак не вмешивались. Все происходящее снял на камеру смартфона один из пассажиров. Он надеется, что полиция найдет «мокрого» хулигана и накажет по закону. Побережем ваши нервы и не будем показывать видео.