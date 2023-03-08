13-летний школьник из Петербурга отравился газировкой, которой его угостили незнакомцы в ТЦ

Группа подростков опоила 13-летнего школьника наркотиком в ТЦ на шоссе Революции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13-летнего школьника из Красногвардейского района 7 марта неизвестная компания опоила газировкой. После этого самочувствие мальчика резко ухудшилось. По словам источника АН «Оперативное прикрытие», это произошло около 21:00 в торговом центре на шоссе Революции. Парня госпитализировали с острым отравлением. Врачи оценивают состояние пострадавшего школьника как средней степени тяжести.

Оказалось, вечером перед 8 марта подросток обедал в фастфуде. По предварительным данным, школьник угостился напитком, который ему предложила компания молодых людей. Но в жидкости был наркотик.

– Предварительно, он принял бутират, – говорит источник в правоохранительных органах.- Бутиратом на специфическом сленге называют наркотическое вещество - оксибутирата натрия.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.