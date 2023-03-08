Водитель и пассажир легковушки разбились насмерть, влетев в фуру в Петрозаводске

Смертельное ДТП произошло в Петрозаводске. Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

8 марта около двух часов ночи на Первомайском проспекте в Петрозаводске водитель и пассажир Chevrolet Niva влетели в фуру. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Шансов выжить у пары не было. Машину смяло напрочь. Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

По данным полиции, мужчина, управлявший Chevrolet Niva, превысил допустимую скорость на обледенелой дороге и не справился с управлением. Из-за этого он впечатался в припаркованный грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. Столкнувшись с грузовиком, более половины легковой машины оказалось под колесами фуры в напрочь смятом состоянии. На фотографии с места событий четко видно, насколько сильным было столкновение. Шансы выжить в таких случаях практически равны нулю.

– По факту ДТП сотрудниками ГИБДД по Петрозаводску проводится проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.