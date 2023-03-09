Небольшой снег и до минус 5 градусов будет в Петербурге 9 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге никак не начнется весна. В четверг, 9 марта 2023 года, в Северной столице вновь будет холодно, с минусовой температурой воздуха, а также небольшим снегом. Причем, такая погода точно продержится до конца недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона, уходящего своим центром на северо-восток Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный снег, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до минус 3-5 градусов, а по Ленинградской области от 2 до 7 градусов мороза. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.

Зато в ночь на пятницу сильно похолодает до минус 15 градусов. Днем ожидается в пределах 3-5 градусов ниже нуля и без существенных осадков.