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НовостиОбщество9 марта 2023 5:35

Число желающих работать удаленно жителей Петербурга выросло на 65% за год

Количество таких вакансий выросло на 41%
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
За год число желающих работать удаленно в Санкт-Петербурге выросло на 65%

За год число желающих работать удаленно в Санкт-Петербурге выросло на 65%

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последний год жители Санкт-Петербурга все больше стали переходить на удаленку. Оказалось, что годы пандемии большинство горожан научило работать из дома, либо вообще других уголков страны или мира. Так, число желающих работать удаленно выросло на 65 процентов. Об этом 9 марта 2023 года сообщает сервис "Авито".

- Если в начале пандемии удаленная работа казалась чем-то необычным, то сейчас она стала нормой. Работодатели оценили преимущества удаленки – возможность оптимизировать затраты, привлечь квалифицированных специалистов из других регионов страны, создать распределенную команду, - отмечают специалисты.

Добавим, что работодатели пока что не успевают за желаниями соискателей. В феврале этого года было опубликовано на 41 процент больше вакансий для удаленщиков по сравнению с таким же периодом прошлого года.