Мост Александра Невского в Петербурге разведут в ночь на 10 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 марта 2023 года начинаются технологические разводки мостов для подготовки к сезону навигации. Сначала специалисты будут проверять мосты, перекинутые через Неву и Малую Неву. Первым в этом сезоне будет разведен мост Александра Невского. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- Первым мостом, разведенным в преднавигационный период 2023 года, станет мост Александра Невского. Это случится в ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10 часов, - рассказали в компании.

Начиная с этой ночи мосты будут попеременно разводиться регулярно. Почти каждую ночь специалисты будут разводить мосты в городе над Невой вплоть до 10 апреля, пока непосредственно не начнется навигация на реках Северной столицы. Всего до начала периода петербургские мосты будут разведены порядка 60 раз.

Также с 9 на 10 и с 10 на 11 марта с 01:00 до 05:45 на Биржевом мосту будет закрыто движение для проведения работ на разводном механизме.