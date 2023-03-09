Четырехлетняя девочка ударила ножом брата во время игры в Петербурге

Четырехлетняя девочка ударила ножом в живот старшего брата на севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка ударила брата в живот ножом. Все произошло днем 8 марта 2023 года, когда дети просто играли. Однако игра зашла совсем не в то русло и мальчик оказался в больнице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Пятилетнего ребенка 8 марта днем доставили в Детскую больницу святой Марии Магдалины из квартиры на Сиреневом бульваре. Мальчика госпитализировали с проникающей резаной раной передней брюшной стенки, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Оказалось, что во втором часу дня, когда дети находились дома, по недосмотру отца четырехлетняя девочка, во время игры ударила своего брата в живот ножом для заточки карандашей.

Известно, что семья, где произошло ЧП, полная, на учете не состоит.