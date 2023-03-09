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НовостиПроисшествия9 марта 2023 6:47

Двухлетний ребенок получил жесткие травмы на юге Петербурга

На мальчика упала клетка с попугаем
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двухлетний мальчик покалечился на юге Петербурга

Двухлетний мальчик покалечился на юге Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На юге Санкт-Петербурга очень сильно пострадал двухлетний ребенок. Инцидент произошел вечером 8 марта 2023 года в одной из квартир на улице Добровольцев. Мальчик попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В Детскую больницу № 1 в 21:10 из съемной квартиры на улице Добровольце госпитализировали двухлетнего ребенка. У него закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлиянием в оболочки мозга. Кроме того, у ребенка имеются множественные гематомы лба, ягодиц, бедер, голени. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, - сообщил источник.

Мать ребенка, 36-летняя гражданка Узбекистана, рассказала, что днем ранее около двух часов дня, когда она вместе с сыном была в гостях на улице Котина, на мальчика упала клетка с попугаем.