У безработного петербуржца отобрали 1,2 млн рублей на улице в Шушарах

В Шушарах у местного жителя отобрали 1,2 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на безработного мужчину напали два человека и отобрали у него 1,2 миллион рублей. Все произошло днем 8 марта 2023 года в Шушарах. Причем, 31-летний мужчина, ставший жертвой нападения, успел отойти от дома, где живет, буквально пару шагов. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 8 марта около 14 часов у дома 24 по Вишерской улице двое неизвестных избили 31-летнего местного жителя и отобрали у него 1,2 миллиона рублей. Стоит отметить, что жертва проживает в соседнем доме. Очевидно, грабители знали о крупной сумме, - рассказал источник.

Поздно вечером 8 марта мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.