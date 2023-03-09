Сладкоежку отправили на 2 года в тюрьму за кражу кондитерских изделий в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчину отправили на два года в тюрьму за кражу кондитерских изделий. Суд над сладкоежкой прошел 9 марта 2023 года. Известно, что он обвинялся по статье о грабеже. Об этом рассказали в прокуратуре города.

- Ночью 21 ноября 2022 года мужчина похитил из магазина, расположенного в доме 26 на Суздальском шоссе, девять упаковок кондитерских изделий общей стоимостью свыше 2,5 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Работник магазина заметил вора и попросил его остановиться, а также вернуть весь товар на место. Однако мужчина, все еще держа неоплаченные сладости, поспешил покинуть магазин.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.