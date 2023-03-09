Двух девятиклассников задержали за угон машины в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала двух школьников за угон машины. 8 марта 2023 года в отдел полиции Гатчинского района обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что у него угнали машину "Фольксваген Гольф". Вскоре автомобиль был найден. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и области.

- Автовладелец сообщил, что в период с 11 часов вечера 7 марта до 3 часов ночи 8 марта от дома 10 по улице Строителей поселка Сиверский неизвестный совершил хищение его автомобиля "Фольксваген Гольф-2", стоимостью 300 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В 6 часов утра заявитель сам нашел свой автомобиль на втором километре дороги между поселком Сиверский и поселком Дружноселье. А в 22:00 этого же дня у дома 16 по улице Строителей поселка Сиверский были задержаны подозреваемые угонщики - два ученика 9 класса, 16 и 17 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.