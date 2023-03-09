В Санкт-Петербурге растут темпы строительства детских садов и школ по программе реновации

В настоящий момент ведется подготовка к реализации 4 детских садов и школ, общее количество мест в них составит 1 475. Фото: «СПб Реновация»

Оператор программы «Развитие застроенных территорий» Санкт-Петербурга, компания «СПб Реновация» (ГК «Самолет»), сообщила об увеличении темпов строительства социальной инфраструктуры. Возведение детских садов и школ ведется на площадках, внесенных в программу реновации.

«СПб Реновацией» уже построено 3 детских сада, которые открыли двери для юных жителей кварталов Усть-Славянка (Невский район), Песочный (Курортный район), Красный Кирпичник (Колпинский район). Ведется подготовка к вводу встроенного детского сада на 75 мест в квартале Реновации Малая Охта. Компанией возводятся две школы на 825 мест каждая – в Невском и Колпинском районах, а также 2 детских сада суммарно на 380 мест.

Кроме того, в настоящий момент ведется подготовка к реализации 4 детских садов и школ, общее количество мест в них составит 1 475.

В ближайшие годы общее количество мест в таких социальных объектах превысит 4 000. Все детские сады и школы передаются «СПб Реновацией» в собственность города и доступны жителям кварталов реновации.

- Для нас строительство социальных объектов – это вклад в развитие города не менее важный, чем строительство жилья, - подчеркнула директор по связям с органами государственной власти «СПб Реновация» Яна Грозовская. - Кварталы, где проходит реновация ветхих домов, должны быть обеспечены детскими садами и школами. Поэтому мы проектируем современную социальную инфраструктуру, где детям и подросткам будет комфортно.