Менеджеры и добытчики сырья получали самую высокую зарплату в феврале 2023 года в Ленобласти

Самую высокую зарплату в феврале 2023 года в Ленобласти получали специалисты в сфере высшего менеджмента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики рынка труда выяснили, кому больше всего платили за минувший февраль 2023 года в Ленобласти. Как пишет online47.ru со ссылкой на экспертов сервиса hh.ru, на зарплату точно не жаловались люди, которым предлагали вакансии в сферах высшего менеджмента и консультирования, а также в добыче сырья. При этом средний уровень заработной платы, который предлагали в регионе, вырос на 1 411 рублей.

- Наиболее положительная динамика наблюдалась у специалистов в высшем менеджменте, консультировании и добыче сырья, их зарплата на рынке Ленобласти сейчас превышает 72 тысячи рублей, - делятся в издании, опираясь ан исследование аналитиков.

К слову, региональные компании в 2023 году начали предлагать повышенные зарплаты врачам, фармацевтам, а также специалистам в сферах производства и чиновникам на госслужбе.