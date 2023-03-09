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НовостиОбщество9 марта 2023 8:56

Четверть бизнесменов из Петербурга собираются выйти на зарубежные рынки

Наиболее перспективными для развития считаются страны СНГ, Азии и Латинской Америки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Четверть петербургских бизнесменов планируют в ближайшие годы выйти на зарубежные рынки

Четверть петербургских бизнесменов планируют в ближайшие годы выйти на зарубежные рынки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четверть бизнесменов из Санкт-Петербурга собираются выходить на зарубежные рынки. Основными странами для такого движения эксперты отмечают страны СНГ, Азии и Латинской Америки. Причем, выход на новые рынки бизнесмены рассчитывают осуществить в ближайшие три года. Об этом 9 марта 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Привлекательными эти регионы 23 процента опрошенных считают из–за широкого рынка сбыта, 20 процентов — из–за доступности ресурсов для ведения бизнеса и 19 процентов — из–за налоговых льгот, - пишет издание.

Отмечается, что наиболее активными в экспансии на рынки СНГ стали транспортные и логистические компании. Специалисты отмечают, что это связано с релокацией россиян, а также уходом ряда западных компаний.