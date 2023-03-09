Неадекватный мужчина орал под многоэтажкой и разгромил парковку в Тихвине ночью 9 марта

Неадекват устроил "ночной концерт" и перебудил жителей многоэтажки 9 марта в Тихвине. Фото: vk.com/tih_win

В городе Тихвин Ленинградской области мужчина дико вел себя прошедшей ночью - 9 марта 2023 года. Он кричал под окнами многоэтажного дома на улице Ярослава Иванова, затем сел в свой автомобиль и на полном ходу протаранил несколько припаркованных машин, тем самым разбудив всех в округе.

- Приехал, припарковал, поорал тут, - комментируют инцидент местные жители, снявшие это на видео для «Подслушано Тихвин»

Пострадавших в результате бешеного поведения мужчины не оказалось, однако поврежденными остались несколько транспортных средств.

По мнению свидетелей происшествия, комментирующих видеозапись инцидента, неадекватный гражданин был в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.