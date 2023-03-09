Обгоревшего пожарного из Иркутска экстренно доставили спецбортом МЧС на лечение в Петербург

Спецборт МЧС из Иркутска с тяжело пострадавшим пожарным прибыл в Санкт-Петербург 9 марта. Фото: МЧС России

В Петербург 9 марта экстренно прилетел спецборт МЧС Ан-148, на борту которого находился тяжело пострадавший замначальника ПСЧ №2 Иркутска Владимир Никсалаев.

Он будет проходить лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Медики утверждают, что состояние Никсалаева крайне тяжелое. Он получил удар током, когда поднимался по пожарной лестнице.

- При подьеме по автолестнице получил удар электрическим током от проходящего рядом с коленами автолестницы высоковольтного кабеля, - сообщают в МЧС России.

ЧП, в котором пострадал пожарный, стряслось 3 марта. Тогда в Иркутске на улице Карла Либкнехта вспыхнуло административное здание. Огонь поглотил 250 квадратных метров. В тушении пожара и локализации возгорания участвовало 27 пожарных и спасателей на 8 машинах.