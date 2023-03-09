Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге на 65,6% за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 9 марта 2023 года сообщили в управлении Роспотребнадзором города. Несмотря на рост, общий уровень заболеваемости все еще ниже недельного эпидемического порога на 20,6 процентов.

- В Санкт-Петербурге за 9-ю календарную неделю зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей на 65,6 процентов, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что всем гражданам, которые чувствуют слабость и испытывают болезненное состояние, необходимо обратиться за помощью к профессиональным врачам, а не заниматься самолечением.

Также, по результатам вирусологического мониторинга среди негриппозных респираторных вирусов в числе находок преобладали риновирус, РС-вирус, сезонные коронавирусы.

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