Школьники из Санкт-Петербурга стали победителями международной олимпиады по математике

Петербургские школьники взял и "золото" на Международной олимпиаде по математике. Фото: Смольный

Четверо школьников из Санкт-Петербурга получили золотые медали в личном зачете XIV Международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics. Трое из них - Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов - учатся в Президентском физико-математическом лицее №239, и еще один участник команды России на олимпиаде, Павел Прозоров - в лицее №533.

- Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что отечественная система образования была и остается одной из самых лучших, - прокомментировал успех петербургских школьников Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

С победой школьников поздравил также губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Добавим, что олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится в Румынии с 2008 года. В этом году участники из России выполняли конкурсные испытания в онлайн-формате из Образовательного центра «Сириус». Напомним, что в прошлом году российские юные математики завоевали две золотые и две серебряные медали олимпиады.