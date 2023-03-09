Труп рыбака нашли на льдине под Петербургом

Старый рыбак умер на льдине в Ломоносовском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом на льдине нашли труп рыбака. Тело пожилого мужчины обнаружили рано утром 9 марта 2023 года на льдине в бухте "Батарейная". По предварительным данным, 75-летний рыбак скоропостижно скончался. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сообщение о трагедии поступило 9 марта в 8:07 утра от другого рыбака. На льдине в 300 метрах от берега в бухте "Батарейная" В Ломоносовском районе Ленобласти умер 75-летний мужчина, - рассказал источник.

Очевидцы сообщают, что рано утром 9 марта мужчина пришел на рыбалку. Все шло хорошо до тех пор, пока рыбаку внезапно не стало плохо. Он упал и скончался на месте.

Тело доставлено на берег. Причина смерти пожилого мужчины устанавливается.