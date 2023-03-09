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НовостиСпорт9 марта 2023 9:49

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге

Изначально его планировали в Сочи
Григорий АРИМАНОВ
Сборная России по футболу сыграет против Ирака в Санкт-Петербурге.

Сборная России по футболу сыграет против Ирака в Санкт-Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сборные России и Ирака по футболу сыграют между собой в товарищеском матче в Петербурге 26 марта. Сейчас утверждается время матча. Он должна пройти или в 18:00 или в 19:00 на одном из стадионов Северной столицы. Также решается вопрос трансляции игры - подбирается подходящий телеканал.

- Игра запланирована на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи, - сообщает «СпортЭкспресс».

Точные причины переноса матча из Сочи в Петербург не указываются. 23 марта, за несколько дней до состязания с иракцами, российские футболисты проведут товарищеский матч со своими иранскими коллегами в Тегеране. Напомним, сборная России по футболу уже год не играет в официальных матчах и турнирах по решению FIFA. Из-за санкций соперников подбирать крайне сложно.