Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу сыграет против Ирака в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сборные России и Ирака по футболу сыграют между собой в товарищеском матче в Петербурге 26 марта. Сейчас утверждается время матча. Он должна пройти или в 18:00 или в 19:00 на одном из стадионов Северной столицы. Также решается вопрос трансляции игры - подбирается подходящий телеканал.

- Игра запланирована на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи, - сообщает «СпортЭкспресс».

Точные причины переноса матча из Сочи в Петербург не указываются. 23 марта, за несколько дней до состязания с иракцами, российские футболисты проведут товарищеский матч со своими иранскими коллегами в Тегеране. Напомним, сборная России по футболу уже год не играет в официальных матчах и турнирах по решению FIFA. Из-за санкций соперников подбирать крайне сложно.