Женщина сгорела заживо в сарае в поселке Мга Ленобласти

Жительница Ленобласти сгорела в собственном сарае Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в пожаре погибла женщина. Трагедия произошла днем 8 марта 2023 года в поселке Мга. Известно, что она сгорела заживо в сарае на своем участке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 8 марта в 15:23 пожарные выехали по тревоге у дому 12 по улице Мирошниченко. Хозяйственную постройку на участке тушили восемь человек личного состава МЧС Ленобласти, а также были задействованы две пожарные машины, - рассказал источник.

Сарай сгорел полностью. Когда спасатели разбирали завалы на месте пожара, то внутри постройки обнаружили обгоревшие останки человека, предположительно, 55-летней хозяйки участка.

Останки направлены в морг. Причина возгорания устанавливается.