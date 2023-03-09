Мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в Петербурге

Мигрантов задержали за изнасилование 15-летней петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15-летняя девушка утром 9 марта обратилась в детскую больницу №5. Она пожаловалась на боли и призналась, что ночью в общежитии на проспекте Наставников ее изнасиловали неизвестные мужчины. Врачи провели осмотр и не выявили у девушки половых или гинекологических патологий.

Тут же подключилась полиция. Юная школьница заявила правоохранителям, что 9 марта в час ночи в парадной общежития ее якобы изнасиловали двое неизвестных. После этого они скрылись на Hyndai Solaris. Иномарку задержали через 35 минут в Калининском районе. За рулем находился 32-летний гражданин Киргизии, живущий в Петербурге без регистрации.

Мигранта уже доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Задержанный проходит в качестве свидетеля изнасилования. Личность второго мужчины устанавливается. Вероятно, насильником был только он, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».