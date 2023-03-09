Более 280 тысяч звонков в экстренную службу 112 поступило в Петербурге в феврале

Более 280 тысяч вызовов поступило в Службу экстренных вызовов 112 в феврале Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

в Санкт-Петербурге в феврале в Службу экстренных вызовов 112 поступило более 280 тысяч вызовов. В среднем ежедневно поступало по 10 тысяч обращений. Самым загруженным днем оказалось 10 февраля, когда поступило сразу 11,5 тысяч вызовов. Об этом 9 марта 2023 года сообщают в комитете по информатизации и связи.

- Из общего числа вызовов, поступивших по единому номеру 112, на реагирование в скорую медицинскую помощь направлено около 75 тысяч, в полицию – около 61 тысячи, в пожарно-спасательную службу – более 4,5 тысячи и около 2 тысяч – в службу газа, - разъяснили в Смольном.

Кроме тог, в 13 тысячах случаев звонившим потребовалась комплексная помощь, поэтому обращение было направлено сразу в несколько разных служб.

Отметим, что в феврале начали поступать сообщения от рыбаков, которые не могли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного ветра, метели и плохой видимости.