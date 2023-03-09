Спрос на вторичное жилье в Петербурге за год сократился на 21,2%

Спрос на вторичное жилье в Петербурге за год сократился на 21% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за последний год серьезно упал спрос на жилье на вторичном рынке. Так, по состоянию на март 2023 года спрос уменьшился на 21,2 процента. В целом по стране ситуация еще хуже - спрос упал на 41,3 процента. Об этом 9 марта 2023 года пишет ТАСС.

- Цены на вторичном рынке РФ с начала года стагнируют, тренд может сохраниться. При этом, владельцы квартир, которые продают недвижимость, готовы делать скидки. И если раньше дисконт не превышал 3 процентов от стоимости квартиры, то сейчас в среднем колеблется в пределах 5-10 процентов, - сообщает издание.

Среди плюсов для покупателей - снижение цен на квартиры в этом сегменте. Но при этом и предложений стало больше на 42,4 процента.