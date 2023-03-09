Петербургский инвалид отсудил у авиасервиса 25 тысяч рублей за спам в электронной почте

Пенсионер из Петербурга отсудил деньги за спам в электронной почте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инвалид из Санкт-Петербурга Николай Сергеев устал от того, что ему от авиафирмы постоянно приходит спам и отсудил у нее 25 тысяч рублей. Мужчина, как он сам заявил, не давал согласия на рассылку подобных писем, а их просмотр доставлял ему физический дискомфорт из-за слабого зрения.

- Истец дополнил, что является инвалидом по зрению, ему приходится каждый раз испытывать сильные затруднения при просмотре сообщений по электронной почте, и разбор писем со спамом причиняет ему серьезные физические страдания, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На суде ответчики авиасервиса заявили, что Сергеев создал страничку на их сайте еще в 2015 году, однако доказать, что это сделал именно он, оказалось невозможным.

Суд принял решение взыскать с компании 25 тысяч рублей в пользу Сергеева, хотя он поначалу настаивал на 50 тысячах.