Двухлетнему мальчику в Петербурге пробила голову упавшая клетка с попугаем

Упавшая клетка с попугаем пробила голову двухлетнему мальчику в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика упала большая клетка с попугаем и пробила ему голову. Вечером 8 марта 2023 года несчастного ребенка с большим количеством серьезных травм госпитализировали из квартиры на улице Добровольцев. Его состояние было очень тяжелым. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мальчика госпитализировали в Детскую больницу №1 в 21:10 из съемной квартиры на улице Добровольцев. В палату его поместили с диагностированными закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлянием в оболочки мозга. Помимо этого у него множественные гематомы лба, ягодиц, бедер, голени. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, - рассказал источник.

Мать ребенка, 36-летняя женщина, рассказала, что днем ранее она с сыном была в гостях на улице Котина. Там на мальчика упала клетка с попугаем.

Семья полная, на учете не состоит. Проводится проверка.