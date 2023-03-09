Ремонт системы уличного освещения начали в Уманском переулке Санкт-Петербурга

В Уманском переулке в Петербурге отремонтируют освещение. Фото: комитет по энергетике

В Уманском переулке, который находится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, начался ремонт системы уличного освещения. Работы затронут участок протяженностью почти два километра. Об этом 9 марта 2023 года сообщил Комитет по энергетики Северной столицы в своем телеграм-канале.

На время работ Уманский переулок не погрузится во тьму.

- Строительно-монтажные работы не отразятся на работе освещения. Только после установки нового оборудования начнется демонтаж старого с благоустройством территории, - успокоили граждан в ведомстве.

Сейчас в Уманском переулке линии электропередач идут по воздуху, а фонари используются натриевые. Их заменят на современные светодиодные, а кабель ЛЭП проведут под землей.