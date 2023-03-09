Средняя месячная зарплата в вакансиях на петербургском рынке труда выросла до 64 851 рубля

Зарплатные предложения в Санкт-Петербурге выросли на четыре тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики рынка труда подсчитали и сравнили предложения по зарплате в вакансиях регионов Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Петербург оказался на первом месте по динамике роста оплаты труда среди регионов. В сравнении с 2022 годом денежная мотивация от местных работодателей выросла на 4 410 рублей.

– Больше всего предлагают работодатели из сферы «Консультирование» – 86 256 рублей. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Добыча сырья», где прирост заработка за год составил 8 730 . На третьем – «Автомобильный бизнес», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы сервиса в СЗФО.

Остальной зарплатный пьедестал в округе заняли Республика Коми и Мурманская область. А в общероссийском рейтинге город на Неве не вошел даже в топ-10. Его обогнали Приморский край, Уфа и Хабаровск.

Москва тем временем занимает в рейтинге 7 место. Абсолютными же лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области, предложив соискателям зарплату в 91 943 рублей.