Экс-чиновнице Ленобласти назначили штраф в 4 млн рублей за взятки

Экс-чиновнице из Ленобласти назначили четырехмиллионный штраф за взятки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывшую чиновницу из Ленинградской области оштрафовали на 4 миллиона рублей за взятки. Такой приговор вынес суд 9 марта 2023 года, заслушав дело, а также признав женщину виновной в деяниях. Об этом рассказали в следственном комитете Ленобласти.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, - пояснили в комитете.

Установлено, что чиновница дважды брала взятки по 325 тысяч рублей от гендиректора одной коммерческой компании, связанного со строительством ЖК в городе Кингисепп. За это женщина, будучи должностным лицом, выдавала разрешение на строительство жилых корпусов.

Отметим, что помимо крупного штрафа, экс-чиновницу лишением права занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы сроком 6 лет.