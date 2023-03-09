Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 11:55

Свердловскую, Арсенальную и Университетскую набережные отремонтируют в Петербурге в 2023 году

Эти дороги ведут к туристическим объектам
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге отремонтируют набережные

В Петербурге отремонтируют набережные

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу несколько набережных отремонтируют в Петербурге в 2023 году. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок участки проезжей части, которые ведут к туристическим местам. Асфальт обновят в том числе на Университетской, Арсенальной и Свердловской набережных.

- На Университетской набережной находятся здание Двенадцати коллегий, дворец Меншикова, Академия художеств и другие достопримечательности, которые интересны туристам. А около Арсенальной набережной скоро появится музейно-выставочный комплекс на месте бывшего СИЗО «Кресты», - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Работы по обновлению дорожного полотна запланированы также на Ушаковской и Выборгской набережных. Как отметили в пресс-службе правительства Петербурга, ремонт дорог, ведущих к туристическим местам, это важная составляющая развития гостеприимства города.