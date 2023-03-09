Три съезда откроют на Шкиперской развязке в Санкт-Петербурге в 2023 году

Съезды со Шкиперской развязки вот-вот доделают. Фото: t.me/linchenko_spb

Строительство Шкиперской транспортной развязки в Санкт-Петербурге идет по плану: в 2023 году в эксплуатацию введут три съезда. Сейчас на развязке возведены все опоры, переустроен выпуск дренажа ЗСД. В подземное положение переустроена теплотрасса. Примерно 70% металлоконструкций пролетного строения уже смонтированы. В разгаре строительство необходимых инженерных сетей и установка шумозащитных экранов, начали отсыпать съезды развязки.

- Будущая развязка создаст дополнительную круглосуточную связь Васильевского острова с северными и южными районами Петербурга и обеспечит транспортное сообщение южной части острова, минуя улично-дорожную сеть, - отмечают в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Напомним, что строительство Шкиперской развязки началось в 2021 году, а завершение планируется в 2025 году. Когда развязка будет построена, в сутки здесь смогут проезжать 55 тысяч автомобилей.