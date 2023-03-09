Движение трамваев встало на проспекте Просвещения в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Транспортный коллапс произошел на севере Санкт-Петербурга. Днем 9 марта 2023 года на проспекте Просвещения встали трамваи. Движение полностью остановилось из-за сбоя. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На проспекте Просвещения встали трамваи. Работает аварийная бригада, - рассказали очевидцы.

Какая именно поломка остановила движение трамваев в обе стороны, на данный момент не сообщается. Также пассажиры жалуются, что трамвайные рельсы с остановками завалены снегом, из-за чего, как некоторые считают, вагоны могут случайно сойти с рельсов, либо двигаться по маршруту медленнее, чем следовало бы.

Отметим, что из-за сбоя в движении трамваев многим пассажирам приходится выбирать другой вид транспорта.