Петербургский «Мюзик-холл» переименовали в Музыкальный театр имени Шаляпина

"Мюзик холл" сменил название в пользу Шаляпина. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Мюзик-Холл» официально сменил название. Теперь это Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. Эту новость 8 марта во время мероприятия в театре сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Инициативу о переименовании поддержали сотрудники театра и Топонимическая комиссия Петербурга.

- Это действительно историческое событие, - подчеркнул Борис Пиотровский, напомнив, что Федор Шаляпин, когда-то блистал на этой сцене.

После официального объявления о переименования бывшего «Мюзик-холла», здесь был показан спектакль Мариинки «Борис Годунов» под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Опера посвящена 150-летнему юбилею Бориса Годунова, который отмечается в 2023 году.

«Мюзик-холл» - самый большой театр Санкт-Петербурга. В этом году он уходит на трехлетнюю реконструкцию, после которой здесь будет создана отличная акустика и появится современный механизм для смены декораций во время выступлений.