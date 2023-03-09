Депутат из Петербурга Мария Сигова возглавила московскую «Шанинку»

Мундеп из Петербурга возглавит московскую «Шанинку». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») стала петербургский депутат Мария Сигова. Судя по всему, она официально заменила Сергея Зуева, обвиненного по делу о мошенничестве в особо крупном размере в 2021 году. Депутат не комментирует свое назначение, предлагая читать заявление «Шанинки».

- Решение о назначении нового ректора продиктовано необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы, - сообщили на сайте университета 9 марта.

Мария Сигова – профессор, доктор экономических наук и уроженка Ленинграда. В 2003 году она с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «национальная экономика», а в 2013 году назначена проректором по научно-исследовательской работе Международного банковского института имени Анатолия Собчака. С 2014 года ее избрали ректором этого вуза.