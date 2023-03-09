Депутаты Петербурга выяснят законность продажи в магазинах и на маркетплейсах «пивного конструктора»

Безалкогольный напиток может стать алкогольным всего за пару часов Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выяснят законность продажи в магазинах и на маркетплейсах «пивного конструктора». Безалкогольный напиток начали продавать недавно, но он стремительно набирает популярность. Все дело в том, что из безобидного продукта можно сделать алкогольное пиво, всего лишь проткнув крышку.

- В феврале представители ЗакСа Петербурга обратили внимание на линейку напитков производителя из Тверской области. По заявлению завода, купленный безалкогольный продукт может «дойти» в холодильнике за несколько часов до пива крепостью 4–9%, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Депутаты обратили внимание на новинку, потому что купить такой напиток может любой школьник. Более того, есть мнение, что надпись на упаковке – обман. Ведь даже с самыми быстрыми дрожжами безалкогольное пиво не может превратиться в 9-процентный алкоголь всего за пару часов.