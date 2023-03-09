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НовостиОбщество9 марта 2023 12:49

Депутаты Петербурга выяснят законность продажи в магазинах и на маркетплейсах «пивного конструктора»

Безалкогольный напиток может стать алкогольным всего за пару часов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Безалкогольный напиток может стать алкогольным всего за пару часов

Безалкогольный напиток может стать алкогольным всего за пару часов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выяснят законность продажи в магазинах и на маркетплейсах «пивного конструктора». Безалкогольный напиток начали продавать недавно, но он стремительно набирает популярность. Все дело в том, что из безобидного продукта можно сделать алкогольное пиво, всего лишь проткнув крышку.

- В феврале представители ЗакСа Петербурга обратили внимание на линейку напитков производителя из Тверской области. По заявлению завода, купленный безалкогольный продукт может «дойти» в холодильнике за несколько часов до пива крепостью 4–9%, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Депутаты обратили внимание на новинку, потому что купить такой напиток может любой школьник. Более того, есть мнение, что надпись на упаковке – обман. Ведь даже с самыми быстрыми дрожжами безалкогольное пиво не может превратиться в 9-процентный алкоголь всего за пару часов.