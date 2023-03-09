Следователи задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в кровавом убийстве в Ленобласти

Житель Приморска зарезал собутыльника и получил уголовку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи Ленинградской области 9 марта в Приморске задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Жертвой был ранее незнакомый человек, ссора с которым возникла во время застолья. Под эффектом от спиртных напитков обвиняемый нанес потерпевшему три удара ножом в область груди. От травм и кровотечения жертва умерла тут же на месте.

– На место происшествия выехали следственно-оперативная группа с заместителем руководителя следственного отдела по городу Выборг в составе следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного Комитета России по Ленинградской области.

СК уже возбудил уголовное дело и устанавливает все обстоятельства преступления. Задержанного сегодня утром мужчину допрашивают. В ближайшее время ему выдвинут обвинение. Мужчине грозит от 6 до 15 лет ограничения свободы.