Петербуржцев попросили сообщать о местах продажи наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В управлении полиции Санкт-Петербурга попросили жителей города сообщать о том, где продают наркотики. С 13 по 24 марта 2023 года в Северной столице пройдет акция под названием «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие направлено на борьбу с оборотом наркотиков в стране. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой информации, - рассказали в полиции.

На протяжении дней, что будет длиться акция, жители Петербурга и Ленобласти смогут сообщить известную им информацию об обороте наркотических или психотропных веществ. Для этого будет работать телефон горячей линии МВД - 8 (812) 573-79-96.