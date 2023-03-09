Внеплановая посадка самолета в Пулково произошла по технической причине

Аварийная посадка самолета в Пулково произошла по технической причине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга пассажирский самолет совершил внеплановую посадку. Это произошло в четвертом часу дня 9 марта 2023 года. Самолет Boeing 737, который вылетел из Петербурга в Ижевск, всего спустя пару минут после полета пошел на разворот и вернулся в аэропорт. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково.

- Самолет авиакомпании «Ижавиа», рейс Санкт-Петербург – Ижевск, возврат в аэропорт вылета по технической причине, - рассказали в пресс-службе.

В момент инцидента на борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Сообщается, что никто из них не пострадал. Все находятся в самолете. Посадка произведена в штатном режиме.

О точных причинах произошедшего официально ничего не сообщается. По предварительным данным, в самолет могла попасть птица.