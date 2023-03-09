Петербуржцы жалуются на падающие куски штукатурки с фасада дома на Таврической улице

Фасад дома на Таврической улице обрушается, на что жалуются активисты Центрального района. Фото: vk.com/mytndvor

Спустя всего лишь три года облицовка и сам фасад Дома специалистов на Таврической улице, 31-33 уже полным ходом обрушается. На это жалуются местные жители, заявляя о некачественном ремонте подрядчиками Фонда капремонта. Люди боятся за учащихся соседнего детского сада. Фото с места появились в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте»

– Обидно, что здания стоят десятилетиями в ожидании реставрации фасада, а потом за год-два все снова ветшает, дома снова десятилетия будут стоять в разрухе, – с сожалением высказался один из подписчиков Евгений Белинский.

Коммунальщики стараются что-то предпринять. Фото: vk.com/mytndvor

В целях безопасности работники Жилкомсервиса перекрыли часть улицы и отстучали «кусок» наиболее хлипкой штукатурки. Но жители считают, что это исключительно временная мера.

Напомним, что в 2019 году объект культурного наследия прошел капитальный ремонт фасада, однако штукатурка на парапете потрескалась, как жалуются местные, еще до его завершения.