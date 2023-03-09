Приставы забрали у петербуржца Nissan Qashqai за долги родственника-лихача

Петербуржец потерял иномарку из-за родственника-лихача. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владелец Nissan Qashqai, проживающий в Петербурге, лишился иномарки из-за родственника, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения. Во время рейда ГИБДД по Петербургу был остановлен автомобиль 2013 года выпуска. Оказалось, что он принадлежит мужчине, на счету которого накопилось целых 164 административных штрафа за превышение скорости. Общая сумма взысканий составила почти 90 тысяч рублей.

В результате совместной работы ГИБДД и судебных приставов выяснилось, что за рулем Nissan Qashqai был не должник, а его родственник, который неоднократно пользовался автомобилем и нарушал ПДД.

- Владелец иномарки не на шутку рассердился на того, кому доверил свою машину, но найти необходимую сумму для погашения долга не счел нужным. Автомобиль был подвергнут акту описи и ареста, а затем направлен на специализированную стоянку, - сообщает ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Теперь должник должен будет оплатить не только долги, но и расходы на эвакуатор и парковку. Что поделать, родственников не выбирают, но оплачивать штрафы обязан каждый.