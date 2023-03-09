Прокуратура опубликовала фотографии двигателей самолета рейса Петербург-Ижевск

Прокуратура проводит проверку. Фото: t.me/sztproc

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала фотографии двигателей самолета рейса Санкт-Петербург-Ижевск, который вернулся в аэропорт Пулково по причине технической неисправности.

В частности Северо-Западную транспортную прокуратуру интересует исполнение законодательства о безопасности полетом и соблюдения прав пассажиров.

- Проверяются все обстоятельства, при наличии оснований к виновным примет меры прокурорского реагирования, - сообщается в ведомстве.

Напомним, что 9 марта 2023 года Boeing 737 авиакомпании «Ижавиа» вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка совершена благополучно. Пострадавших нет.