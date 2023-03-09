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НовостиОбщество9 марта 2023 16:22

Брандмейстерский бульвар и сад Верности появятся в Петербурге

В городе прошло заседание топонимической комиссии
Анастасия НУРАДИЛОВА
В городе прошло заседание топонимической комиссии

В городе прошло заседание топонимической комиссии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Брандмейстерский бульвар и сад Верности появятся в Петербурге. В Северной столице 9 марта прошло очередное заседание топонимической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Безымянный бульвар на Прибрежной улице в Рыбацком станет Брадмейстерским, потому что там находится памятник брандмейстеру со старинным девизом пожарной службы: «Богу – хвала, ближнему – защита», - говорится в сообщении ведомства.

Сад на пересечении улицы Верности и Гражданского проспекта получит название сад Верности. Там установлена скульптура «Аисты», которая символизирует верность, любовь и крепкую семью.

В Колпино на Тверской улице появится сквер Защитников Отечества, а на улице Ивана Черных – сквер Сергия Радонежского. Проезд, отходящий от улицы Руставели к Приозерской железной дороге, назвали Старо-Токсовский тупик.