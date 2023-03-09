Суд Петербурга обязал СК выплатить деньги, украденные из-под ареста и растраченные бывшим сотрудником-бухгалтером

Суд Петербурга обязал Следком выплатить деньги, растраченные бывшим главным бухгалтером управления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал СК выплатить компенсацию за ранее арестованные и похищенные активы бизнесмена и основателя ГК «Единые решения» Владимира Артеева. Общая сумма выплаты из казны РФ равна 15,2 млн рублей. Об этом 9 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в 2022 году Куйбышевский районный суд арестовал имущество Артеева суммой 118 000 долларов США и 20 000 евро из-за громкого дела ор хищении 400 млн рублей при выполнении государственного заказа на строительство соцучерждений. Позже арест сняли, а арбитражный суд признал Артеева банкротом. Его имущество же начали реализовывать. Когда финансовый управляющий освобожденного Артеева обратился в суд, чтобы вернуть деньги, выяснилось, что активы похитили. Они оказались в руках Дмитрия Ковальчука – руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в период с 2017 по 2020 год. И вернуть их было невозможно.

– Истец указал, что в сложившейся ситуации противоправность действий государственных органов выразилось в утрате должностными лицами, из-за ненадлежащего хранения, изъятых денежных средств, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По итогам разбирательств, суд взыскал с РФ в лице СКР в пользу Артеева убытки в размере 118 000 долларов США и 20 000 евро. Средства вернут Артееву в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.