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НовостиПроисшествия9 марта 2023 16:58

Суд Петербурга обязал СК выплатить деньги, украденные из-под ареста и растраченные бывшим сотрудником-бухгалтером

Выплачивать компенсацию будут из казны РФ
Элеонора КУРЮМОВА
Суд Петербурга обязал Следком выплатить деньги, растраченные бывшим главным бухгалтером управления.

Суд Петербурга обязал Следком выплатить деньги, растраченные бывшим главным бухгалтером управления.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал СК выплатить компенсацию за ранее арестованные и похищенные активы бизнесмена и основателя ГК «Единые решения» Владимира Артеева. Общая сумма выплаты из казны РФ равна 15,2 млн рублей. Об этом 9 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в 2022 году Куйбышевский районный суд арестовал имущество Артеева суммой 118 000 долларов США и 20 000 евро из-за громкого дела ор хищении 400 млн рублей при выполнении государственного заказа на строительство соцучерждений. Позже арест сняли, а арбитражный суд признал Артеева банкротом. Его имущество же начали реализовывать. Когда финансовый управляющий освобожденного Артеева обратился в суд, чтобы вернуть деньги, выяснилось, что активы похитили. Они оказались в руках Дмитрия Ковальчука – руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в период с 2017 по 2020 год. И вернуть их было невозможно.

– Истец указал, что в сложившейся ситуации противоправность действий государственных органов выразилось в утрате должностными лицами, из-за ненадлежащего хранения, изъятых денежных средств, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По итогам разбирательств, суд взыскал с РФ в лице СКР в пользу Артеева убытки в размере 118 000 долларов США и 20 000 евро. Средства вернут Артееву в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.