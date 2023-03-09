Доходный дом Софьи Катеринич на проспекте Добролюбова признали памятником

КГИОП признал памятником доходный дом Софьи Катеринич на проспекте Добролюбова. Фото: КГИОП

Глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров внес «Дом С.Д. Катеринич» в список объектов культурного наследия региона. Напомним, здание участвует в формировании единой линии застройки и создании панорамы проспекта Добролюбова.

– Доходный дом жены коллежского асессора Софьи Дмитриевны Катеринич сочетает характерные черты модерна с элементами французского барокко, – отметили в пресс-службе КГИОП.

Постройка знаменита своей историей длинной более века. Его жильцами были потомственные дворяне, почетные граждане и генералы.

Долгое время здесь жил музыкальный критик и композитор Вячеслав Гаврилович Каратыгин. В его квартире неоднократно встречались деятели культуры и искусства: В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин, С.С. Прокофьев.