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НовостиОбщество9 марта 2023 17:53

Петербуржцев предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

Злоумышленники зовут жертв на свидание и просят заранее оплатить билет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленники зовут жертв на свидание и просят заранее оплатить билет

Злоумышленники зовут жертв на свидание и просят заранее оплатить билет

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники начали пользоваться новыми схемами обмана для получения денег. Теперь злоумышленники ищут жертв через сайты знакомств. Об этом рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

- Мошенники предлагают сходить на свидание в кино, театр, на концерт. При этом человек должен заранее оплатить билет на мероприятие, - пишет «Петербургский дневник».

В мессенджере новые приятели отправляют своей жертве ссылку для оплаты билетов, но человек в итоге попадает на поддельный сайт. Вводит там данные банковской карты, с которой списываются деньги. Но в конце концов – ни билетов, ни свидания, ни денег.

Петербуржцам рекомендуют быть осторожнее при новых знакомствах в интернете.