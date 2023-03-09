Петербуржцев предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

Злоумышленники зовут жертв на свидание и просят заранее оплатить билет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники начали пользоваться новыми схемами обмана для получения денег. Теперь злоумышленники ищут жертв через сайты знакомств. Об этом рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

- Мошенники предлагают сходить на свидание в кино, театр, на концерт. При этом человек должен заранее оплатить билет на мероприятие, - пишет «Петербургский дневник».

В мессенджере новые приятели отправляют своей жертве ссылку для оплаты билетов, но человек в итоге попадает на поддельный сайт. Вводит там данные банковской карты, с которой списываются деньги. Но в конце концов – ни билетов, ни свидания, ни денег.

Петербуржцам рекомендуют быть осторожнее при новых знакомствах в интернете.