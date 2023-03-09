39 кошек и собак вылетели из аэропорта Пулково 8 марта

Питомцы отправились с хозяевами в другие города и страны Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 40 питомцев прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково в Международный женский день. Инспекторы регионального Россельхохнадзора осмотрели кошек и собак, а также их документы.

- 39 кошек и собак вылетели 8 марта из Пулково. 12 из них отправились в другие страны, а 26 домашних животных – полетели в 9 российских городов, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Специалисты напомнили жителям Петербурга, что теперь оформлять документы животных в поездку стало проще из-за работы онлайн-сервиса «Перевозка кошек и собак». Там можно заранее получить информацию о необходимых прививках и обработках, а также изучить перечень документов, необходимых для путешествия питомца.