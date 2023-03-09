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НовостиПроисшествия9 марта 2023 18:42

Суд отказался отменить заочный арест бывшему главе Василеостровского района Петербурга

Эдуард Ильин арестован за взятки на два месяца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Эдуард Ильин арестован за взятки на два месяца

Эдуард Ильин арестован за взятки на два месяца

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший глава администрации Василеостровского района попытался оспорить свой заочный арест. Напомним, Эдуарда Ильина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и служебном подлоге. От должности главы ведомства он освобожден в начале декабря прошлого года.

- Городской суд оставил без изменения решение о заочном аресте чиновника, - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, изначально решение об аресте бывшего главы администрации Василеостровского района было принято в январе 2023 года. Мужчину арестовали заочно на два месяца. Отсчет должен был начаться или с момента задержания чиновника, или с момента его экстрадиции из другой страны. Сейчас Ильин объявлен в розыск.