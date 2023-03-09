Суд отказался отменить заочный арест бывшему главе Василеостровского района Петербурга

Эдуард Ильин арестован за взятки на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший глава администрации Василеостровского района попытался оспорить свой заочный арест. Напомним, Эдуарда Ильина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и служебном подлоге. От должности главы ведомства он освобожден в начале декабря прошлого года.

- Городской суд оставил без изменения решение о заочном аресте чиновника, - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, изначально решение об аресте бывшего главы администрации Василеостровского района было принято в январе 2023 года. Мужчину арестовали заочно на два месяца. Отсчет должен был начаться или с момента задержания чиновника, или с момента его экстрадиции из другой страны. Сейчас Ильин объявлен в розыск.