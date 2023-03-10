Солнечно и до минус 4 градусов будет в Петербурге 10 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Март пока что никак не может порадовать жителей Санкт-Петербурга теплой, весенней погодой. Минувшая ночь стала очень холодной, температура опустилась до минимума ушедшей зимы. А днем 10 марта 2023 года все же окажется потеплее. Ожидается спокойная и сухая погода с температурой воздуха до минус 4 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня антициклон, на северной периферии которого окажется регион, порадует жителей Северной столицы солнечной, сухой и спокойной погодой. И только температура воздуха, которая минувшей ночью опустилась на уровень минимума ушедшей календарной зимы, будет напоминать о продолжающейся зиме метеорологической, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге потеплеет до 2-4 градусов ниже нуля, по Ленинградской области от 1 до 6 градусов мороза. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

В предстоящую ночь снова будет очень холодно. Днем в субботу усилится ветер, придут снеговые облака, но температура повысится.