Большинство жителей Петербурга поддержали разделение дней отпуска на работе

85% людей в Санкт-Петербурге поддерживают новый подход к отпускам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге большинство работающих жителей поддержали новый подход к отпускам, который предполагает возможность разделить по частям отпускные дни. Если раньше, по трудовому законодательству, отпуск давался два раза в год, то теперь отведенные под отдых дни можно дробить как угодно, но важно, что одна часть должна быть не менее 14 дней. Об этом 10 марта в своем исследовании сообщает "Авито.Работа".

- Люди стали внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Мода на трудоголизм и гонку за успехом прошла, мы видим устойчивый тренд на стремление к жизненному балансу. Для его достижения регулярные отпуска необходимы. При этом не все люди — сторонники длительного отдыха. Есть те, кто предпочитает отдыхать короткими промежутками, но часто, - отмечают эксперты.

Новый подход к отпуску поддержали 85% петербуржцев. Горожане отмечают, что так будет проще планировать путешествия и стыковаться по датам с родными и друзьями. Кроме того, несколько коротких отпусков – возможность получить больше времени для отдыха и перезагрузки.